من الأحد.. بصمة الوجه والصوت والإصبع لإثبات حضور وانصراف موظفي "التعليم"

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تستعد إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم الأحد 1445/8/22هـ لبدء تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.





تطبيق حضوري



طلب استئذان



ويقضي تعميم الوزارة، بتطبيق نظام "حضوري"، وهو تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، على أن يتم إيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف؛ لكافة الموظفين دون استثناء في الإدارة العامة.وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع.ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة. عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان.وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقًا وحالتها في القبول والرفض و"تحت الإجراء".وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي تظهر رسالة "لست في الموقع الصحيح للتحضير".