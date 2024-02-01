الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي وتقديم موعد الاختبارات إلى هذا الموعد

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

رشوة وتزوير وغسيل أموال.. "نزاهة" تُحقق مع 360 شخصًا وتوقف 149 بعدة وزارات
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يناير 2024م اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2181 جولة رقابية، والتحقيق مع 360 مشتبهين بهم.

بدء إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين
بدأ اليوم الخميس، إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين للدفعة 26 الذين استوفوا شروط الأهلية، على أن تستمر عملية الإيداع علي مدار اليوم. 

"التعليم" تقرر تقديم موعد بداية الاختبارات إلى هذا الموعد
قررت وزارة التعليم، بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 يوم الخميس 15 من فبراير، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع.

"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير (بث مباشر)
قال خطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير.

دعاء خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس في صلاة الاستسقاء (فيديو)
دعا الشيخ عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة صلاة الاستسقاء، صباح اليوم الخميس، بأن يمطر الله الغيث على البلاد والعباد. 

بالفيديو.. نائب أمير مكة يقلب رداءه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء.
تأسيًا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند تأخر نزول المطر، قام نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل بقلب ردائه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء.

مدارس المملكة تقيم صلاة الاستسقاء تأسيًا بسنة الرسول ﷺ (صور)
أدى المعلمون والطلاب في جميع مدارس المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ‏وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ما حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا؟ سفارة المملكة توضح
أوضحت السفارة السعودية في أمريكا والقنصلية العامة في هيوستن، حقيقة تعرض طالبة سعودية للاعتداء اللفظي والجسدي في أمريكا.

استشاري: مريض الإيدز يستطيع الزواج من آخر غير مصاب وإنجاب أطفال سليمين
قال الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، إن الشخص المصاب بالإيدز يستطيع الزواج من آخر غير مصاب والإنجاب بشكل طبيعي. 

البرهان: لا عملية سياسية في السودان قبل إنهاء "تمرد الدعم السريع"
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه "لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في البلاد إلا بعد الانتهاء من هذا التمرد (الدعم السريع) الذي يواجه الدولة".

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شاهد.. الإمام والمصلون يقلبون الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي

بالفيديو.. أداء صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

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