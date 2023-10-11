الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين عن واقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته

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الشرطة الفلبينية
أ أ
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أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين عن بالغ الحزن وعظيم الأسى بعد تلقيها نبأ مقتل مواطن وإصابة زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك بمحافظة ماجيندانا و الجنوبية بالفلبين.اضافة اعلان

متابعة الحادث:

وتؤكد السفارة على متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.

التنسيق مع الجانب الفلبيني:


وتود السفارة التأكيد على أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد - رحمة الله - إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

تفاصيل الواقعة:

وكانت وكالة الأنباء الفلبينية أعلنت مقتل مواطن سعودي مقيم في الفلبين، وأصيبت زوجته في هجوم مسلح، نفذه شخصان يستقلان دراجة نارية الليلة الماضية بمدينة "شريف أغواك".

ونقلت الوكالة عن رئيس شرطة المدينة التي شهدت الحادثة الرائد هارون ماكاباندينج، أن القتيل يبلغ 50 عاماً، وزوجته 45 عاماً.

وأضاف ماكاباندينغ أن القتيل الذي كان يقود شاحنته الصغيرة (NER 6511)، قُتل على الفور بينما أصيبت زوجته بطلقات نارية في جسدها خلال الهجوم الذي وقع في السادسة من مساء الليلة الماضية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى مقاطعة ماجوينداناو على متن دراجة ثلاثية العجلات.

وأشار ماكاباندينج إلى أن الدافع وراء الهجوم وهويات مرتكبيه ما زالت مجهولة، إلا أن المسلحين شوهدا وهما ينفذان جريمتهما.
ووفق المصدر ذاته، كان الزوجان قد قاما للتو بزيارة مزرعة اشترياها مؤخرا في بلدة "بارانجاي لابو لابو" وكانا متوجهين إلى منزلهما الكائن في "داتو بيانج" عبر هذه المدينة عندما نصب لهم المسلحان كميناً.

من جانبه، أدان عمدة شريف أغواك، داتو أحمد، في بيان، الحادثة وأمر الشرطة بتحديد هوية الجانيين واعتقالهما ومحاكمتهما.

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