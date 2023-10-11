العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران

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قال المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي إنه تم العثور على شخص مفقود متوفى بالقرب من سيارته، وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاما.

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عمليات جمعية ليث



فريق الدعم



وأوضح أنه ورد بلاغ لعمليات جمعية ليث الساعة 21:50 من ظهر يوم الثلاثاء، وعلى الفور تم تحرك فرقة محافظة شرورة بعدد 7 آليات مع 13 فردا، بعد أخذ المعلومات وتفاصيلها، بالإضافة للإحداثيات التقريبية لموقع المفقود.وأضاف: طلب الفريق الدعم من قبل مشرف محافظة شرورة وتم إرسال 5 فرق مع 10 أفراد، بالإضافة إلى الطيران الشراعي وطيران الدرون الحديث، وعند الساعة 6:30 من صباح اليوم الأربعاء وردنا بلاغ العثور على المفقود متوفىً.