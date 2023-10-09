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صحيفة تواصل الالكترونية

"الله يديم أوطانا".. مبتعث يكشف حقائق صادمة عن عمليات السطو في أمريكا

الشاب
المواطن
أ أ
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وثق أحد المبتعثين من خلال جولة قام بها في أحد المتاجر ما وصلت إليه عمليات السطو على المحلات والمتاجر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

عمليات سطو في كاليفورنيا:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي وثقها المبتعث من داخل أحد المتاجر يقول : " حالة الأوضاع الأمنية هنا  في ظل زيادة المتشردين بالشوارع  غير آمنة".

وأوضح المبتعث أن كل الرفوف مقفلة وتحتاج تنادي الكاشير يفكها بسبب حالات السطو.

وتابع قائلا : "أتيت للسوبرماركت لأشتري مزيل عرق وأشياء أحلي فيها ، وكل شيء في المحل مسكر ".

وأشار أيضا إلى أن أي شيء تريده تنادي الكاشير ييجي يفتح لك ويأخذ الأغراض وتذهب للحساب عند الكاشير .. الله يديم الأمن والأمان ".

كما نوّه أن أغلب الأشياء اللي تنسرق تكون مسكر عليها ، والوضع ما كان كده قبل كم شهر ، لكن زاد المتشردين بزيادة مهولة جدا وينامون في أي مكان على الأرصفة .

أيضا أوضح أن القانون في كاليفورنيا إذا سرقت أقل من 950 دولار لا يوقفونك ولا يسوون لك أي شيء .. وهنا كومكس لبيع المخدرات والكل يشوفونه .. الوضع هنا خارج عن السيطرة الله يديم الأمن والأمان على أوطاننا.

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