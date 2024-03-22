بيان عاجل من المرور بشأن انحراف مركبة بالعاصمة المقدسة ويكشف عدد الوفيات

انحراف سيارة عن مسارها في العاصمة المقدسة:

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سيارة تصطدم بسفرة إفطار:

باشرت إدارة المرور بالعاصمة المقدسة حادث انحراف مركبة عن مسارها إثر القيادة بسرعة عالية.وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة عن مسارها، إثر القيادة بسرعة عالية، حيث نتج عنه إصابات طفيفة وحالة وفاة.وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للحادث، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية وكاميرا المراقبة الأمنية.وقبل بيان المرور، كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بسفرة إفطار صائم.وأظهر مقطع الفيديو المتداول حينها، تجمعا حول سفرة إفطار على طريق سريع، حيث انحرفت فجأة عن مسارها، لتصطدم بأخرى وتنقلب على سفرة الإفطار وحولها جمع من الصائمين.