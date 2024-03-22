الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من المرور بشأن انحراف مركبة بالعاصمة المقدسة ويكشف عدد الوفيات

المرور
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
باشرت إدارة المرور بالعاصمة المقدسة حادث انحراف مركبة عن مسارها إثر القيادة بسرعة عالية.

انحراف سيارة عن مسارها في العاصمة المقدسة:

اضافة اعلان
وأوضحت أن الحادث وقع نتيجة انحراف مركبة عن مسارها، إثر القيادة بسرعة عالية، حيث نتج عنه إصابات طفيفة وحالة وفاة.
وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للحادث، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية وكاميرا المراقبة الأمنية.

سيارة تصطدم بسفرة إفطار:


وقبل بيان المرور، كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر  لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بسفرة إفطار صائم.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول حينها، تجمعا حول سفرة إفطار على طريق سريع، حيث انحرفت فجأة عن مسارها، لتصطدم بأخرى وتنقلب على سفرة الإفطار وحولها جمع من الصائمين.

اقرأ أيضا

المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

عاجل.. أهم 10.. بداية إجازة عيد الفطر وتحذير "إيجار" و المرور ومليون ريال غرامة

النيابة العامة تتوعد المسيء لوالديه أو المسنين.. السجن وغرامة تصل لـ 300 ألف ريال

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع العربي الأمريكي بشأن أوضاع غزة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي 4 5:01 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

بيان عاجل من المرور بعد انحراف مركبة تسبب في وفاة حالتين وإصابة 4 بالعاصمة المقدسة

مخالفة قائد مكبة 1:03 ص الإثنين، 18 مارس 2024

شاهد.. ماذا فعل مرور الرياض بقائد مركبة عندما ارتكب هذه المخالفة الجسيمة

رقم-مرور-جدة-768x512 5:01 م الأحد، 17 مارس 2024

عاجل.. بشرى من "المرور" بخصوص هذه النوعية من المخالفات

GI0Kr3pW4AEJhMK 11:46 م السبت، 16 مارس 2024

بالصور.. انتشار رجال المرور بمكة لهذا السبب