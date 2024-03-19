بيان عاجل من المرور بعد انحراف مركبة تسبب في وفاة حالتين وإصابة 4 بالعاصمة المقدسة

وفاة حالتين في انحراف مركبة بالعاصمة المقدسة:

اضافة اعلان

الطريق الدائري الرابع بمكة:

أصدرت إدارة المرور بيانا عقب انحراف مركبة في العاصمة المقدسة أدى إلى وفاة حالتين.وكتبت إدارة المرور على حسابها في منصة "إكس" معلقة على الحادث :" باشر المرور السعودي بالعاصمة المقدسة حادث انحراف مركبة عن مسارها وانزلاقها إثر هطول الأمطار، نتج عنه (4) إصابات وحالتا وفاة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية ".وقبل ساعات كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لحادث وقع لباص يقل طالبات بجامعة أم القرى، وذلك على الطريق الدائري الرابع بمكة.وبحسب ما تم تردده وقبل أن ينشر المرور بيانا حول الواقعة، فقد ترددت أنباء عن وفاة طالبتين ووقوع إصابات لأخريات، حيث ظهر الباص وهو محطم بعد اصطدامه بعامود كهرباء.وأوضحت إحدى رواد مواقع التواصل أن إحدى الطالبات توفيت، وهي صديقتها، ودعت لها بالرحمة والمغفرة.