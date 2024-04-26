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بيان عاجل من الصحة بشأن ١٥ حالة تسمم غذائي في الرياض

العبدالعالي
متحدث الصحة
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في الرياض.

حالات تسمم غذائي في الرياضاضافة اعلان

وقال العبدالعالي عبر حسابه في منصة إكس : "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه".
وأضاف "الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

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