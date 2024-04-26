بيان عاجل من الصحة بشأن ١٥ حالة تسمم غذائي في الرياض

أ أ

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في الرياض.



حالات تسمم غذائي في الرياض



نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) April 25, 2024

وقال العبدالعالي عبر حسابه في منصة إكس : "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه".وأضاف "الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".