بيان عاجل بشأن تأجيل الإخلاء في حي الفيصلية بالدرعية

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أصدرت هيئة تطوير بوابة الدرعية، بيانا بشأن ما يتم تداوله عن تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية.



موعد إخلاء العقارات المنزوعة بالدرعية:



وأكدت الهيئة في بيان لها تأجيلها موعد إخلاء العقارات المنزوعة وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 21805 وتاريخ 1443/4/6 والواقعة في حي الفيصلية وبعض الأجزاء المجاورة له في محافظة الدرعية.يأتي هذا بشأن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حيال تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية.وأوضحت الهيئة تصريحاتها، فيما يخص باقي المناطق المعلن عنها في (حي النخيل وحي الخزامى وحي عرقة) فسيتم التعامل معها وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا ولا تغيير في ذلك.يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعيّة الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعيّة التاريخي، ليصبح أحد أكبر وأهم مناطق تجمع الفعاليات والأنشطة في العالم.كما أنه يعد معلمًا عالميًا يرسخ القيم التراثية والتاريخية، ويقدم لضيوفه بمختلف أعمارهم تجارب غنية، ما يجعله وجهة مميزة يفخر بها شعب المملكة.