أخبار السعودية.. تلميح بإلغاء المقابل المالي للمرافقين ورد وزير المالية على خفض ضريبة القيمة المضافة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المقابل المالي للمرافقين.. المملكة تدرس إلغاءه لهذا السبب
اعتبارًا من يوليو 2017م، بدأت المديرية العامة للجوازات بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء باستحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، على أن يكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي تدريجيًا.
ضريبة القيمة المضافة.. ماذا قال وزير المالية عن إمكانية خفضها؟
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن.
221 مليون عملية إلكترونية تم إنجازها عبر منصة "أبشر" في 2023
نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خلال العام الماضي 2023، أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال منصتي أبشر أفراد وأبشر أعمال.
كيف أعرف إذا صدرتْ عليَّ غرامة السفر لدولة ممنوعة؟ "الجوازات" ترد
أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول صدور غرامة السفر لدولة ممنوعة.
الدفعة 76 من حساب المواطن كم يومًا يتبقى على إيداعها؟
يتساءل مستفيدو حساب المواطن، الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية، عن موعد إيداع الدورة 76 في حساباتهم البنكية.
أصولها 500 مليار.. نمو إيرادات السعودية للكهرباء إلى 75.3 مليار ريال في 2023م
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية لعام 2023م، حيث حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 75.3 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 72.0 مليار ريال في العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.5%.
لا تُفوّت الفرصة.. مركز كفاءة الطاقة يفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين
بعد فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى، أعلن مركز كفاءة الطاقة عن استمرار التقديم للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض، حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:
من اليوم للسبت.. تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.