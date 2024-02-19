الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من  أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.اضافة اعلان

انتهاء الحالة الجوية الممطرة الثامنة

وأمس، توقع الحصيني انتهاء الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم١٤٤٥هـ، متوقعًا طقسًا باردًا على أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.


أمطار خفيفة ورياح نشطة وتكوّن الضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

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