بـ 4 مئوية.. القريات وتبوك تُسجلان أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات
الحرارة العظمىوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30
في شرورة، وأقلها 4 درجات في تبوك والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في القنفذة، و28 في مكة المكرمة، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.
درجات
الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
تبوك والقريات 3، وطريف والسودة 5، وحائل 7، والمجمعة وسكاكا 8 درجات مئوية.