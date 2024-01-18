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بـ 4 مئوية.. القريات وتبوك تُسجلان أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30 في شرورة، وأقلها 4 درجات في تبوك والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في القنفذة، و28 في مكة المكرمة، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
تبوك والقريات 3، وطريف والسودة  5، وحائل 7، والمجمعة وسكاكا 8 درجات مئوية.

رياح شديدة مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع أمطار مصحوبة برياح شديدة مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة مطرية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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