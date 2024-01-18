بـ 4 مئوية.. القريات وتبوك تُسجلان أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



رياح شديدة مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 30 في شرورة، وأقلها 4 درجات في تبوك والقريات شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في القنفذة، و28 في مكة المكرمة، و25 في المدينة المنورة، و18 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:تبوك والقريات 3، وطريف والسودة 5، وحائل 7، والمجمعة وسكاكا 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع أمطار مصحوبة برياح شديدة مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة مطرية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.