درجات الحرارة اليوم.. العظمى 31 بالقنفذة والصغرى 5 في السودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في القنفذة بمنطقة مكة، وأقلها 5 في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة المكرمة، و29 في جدة وشرورة وبيشة، و28 في نجران وينبع، و26 في المدينة المنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 5، وحائل 7، وطريف والقريات 8، وأبها 10، والباحة وبريدة 11، والطائف 13 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.