درجات الحرارة اليوم.. العظمى 31 بالقنفذة والصغرى 5 في السودة

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في القنفذة بمنطقة مكة، وأقلها 5 في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة المكرمة، و29 في جدة وشرورة وبيشة، و28 في نجران وينبع، و26 في المدينة المنورة والرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وحائل 7، وطريف والقريات 8، وأبها 10، والباحة وبريدة 11، والطائف 13 درجات مئوية.