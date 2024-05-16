الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفي

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم
اختبارات - أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024م.اضافة اعلان
وقالت إن التسجيل سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024م، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس (من هنا).
ومن المقرر إجراء الاختبارات في 7 يونيو 2024م.

اختبار القدرة المعرفية

هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.
ويستهدف الاختبار المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

الأهداف

-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.
-التعرف – من خلال القدرات المستهدفة - على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.
-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.
-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.
-تقديم معيار للترشيح عند إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.

اقرأ أيضا

لـ45 مئوية.. رياح الصبا تهب على المنطقة الغربية وتتسبب بارتفاع درجات الحرارة

عاجل.. أعداد حالات الزواج والطلاق في المملكة لعام 2020 (بيان رسمي)

حقيقة اندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار جوال أثناء الدفع الإلكتروني

أنهار جارية.. استمرار تساقط الأمطار مع السيول القوية بهذه المناطق (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد على الرياض والشرقية وهذه المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الطلاب يؤدون الاختبارات 8:02 ص الأحد، 12 مايو 2024

اليوم.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم 8:24 م الجمعة، 10 مايو 2024

عاجل.. الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

اختبارات الفصل الدراسي الأول 7:53 م الجمعة، 10 مايو 2024

الأحد.. انطلاق اختبارات "نافس" بمشاركة أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة

ف345ف34 10:13 ص الخميس، 09 مايو 2024

كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية (تفاصيل)