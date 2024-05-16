عاجل.. اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024م.

وقالت إن التسجيل سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024م، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس (من هنا).

ومن المقرر إجراء الاختبارات في 7 يونيو 2024م.





اختبار القدرة المعرفية



الأهداف



هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.ويستهدف الاختبار المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.-التعرف – من خلال القدرات المستهدفة - على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.-تقديم معيار للترشيح عند إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.