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درجات الحرارة اليوم.. انخفاض تدريجي في جميع أنحاء المملكة

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في جازان ووادي الدواسر بالرياض وفي شرورة بمنطقة نجران، وأقلها 5 في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في نجران و29 في جدة والقنفذة وبيشة، و28 في مكة المكرمة، و26 في الرياض، و24 في المدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطربف 5، والقريات وحائل 7، و9 في بريدة، وأبها 10، والباحة 11، والطائف 12 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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