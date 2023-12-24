درجات الحرارة اليوم.. انخفاض تدريجي في جميع أنحاء المملكة

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في جازان ووادي الدواسر بالرياض وفي شرورة بمنطقة نجران، وأقلها 5 في السودة
بمنطقة عسير.
اضافة اعلان
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 في نجران و29 في جدة والقنفذة وبيشة، و28 في مكة المكرمة، و26 في الرياض، و24 في المدينة المنورة.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطربف 5، والقريات وحائل 7، و9 في بريدة، وأبها 10، والباحة 11، والطائف 12 درجات مئوية.