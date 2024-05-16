الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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حقيقة اندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار جوال أثناء الدفع الإلكتروني

محطة وقود
لقطة شاشة من الفيديو المتداول بمزاعم الحادثة
أ أ
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نفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة، صحة الفيديو المتداول لاندلاع حريق في محطة وقود بعد انفجار الجوال أثناء الدفع الإلكتروني لبطاقة الصراف، قائلة إنه غير صحيح.اضافة اعلان
وبيّنت أن الحادثة تعود إلى  يونيو 2021م، وكان سبب الحريق هو إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء التزود بالوقود.

الدفع الإلكتروني عن طريق الجوال في محطات الوقود

 وقالت في بيان: "انطلاقًا من دور اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود (وقود السعودية)، في رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع محطات الوقود والحفاظ على سلامة مرتادي هذه المحطات..
وإشارة إلى المحتوى المرئي للتداول مؤخرًا، بشأن ما أشيع من خطر استخدام الدفع الإلكتروني عن طريق الجوال في محطات الوقود، تود اللجنة التوضيح بأن تاريخ الحادثة في يونيو 2021م، نتيجة إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء التزود بالوقود، مما نتج عنه حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات ولله الحمد، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية من قبل الجهات المختصة. 
وأهابت اللجنة بأهمية التقيد بإرشادات السلامة في محطات الوقود ومنها عدم التدخين".

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