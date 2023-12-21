أقلها 3 وأعلاها 32.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في مكة المكرمة وجدة والقنفذة، وأقلها 3 في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 في جازان، و30 في يبنع و28 في المدينة المنورة، و23 في الرياض
.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 3، وطريف 4، والقريات 7، وأبها 8، والباحة 9، والطائف 10 درجات مئوية.