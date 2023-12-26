أقلها 6 وأعلاها 31.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31
في جازان والقنفذة بمنطقة مكة، وأقلها 6 في طريف بالحدود الشمالية والسودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في مكة المكرمة وينبع وجدة، و28 في المدينة المنورة ونجران وينبع، و24 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 6، والقريات 7، وتبوك وحائل 8، وأبها والباحة 11، والطائف 13 درجات مئوية.