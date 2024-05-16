عاجل.. أعداد حالات الزواج والطلاق في المملكة لعام 2020 (بيان رسمي)

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أوردت "قناة السعودية"، إحصائية بأرقام حالات الزواج والطلاق في المملكة لعام 2020، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت أن عدد عقود الزواج نحو 150 ألف و117 عقدًا، وذلك بارتفاع 8.9% عن عام 2019.

وأظهرت البيانات أن صكوك الطلاق بلغت أكثر من 57 ألفًا و595 صكًا، بارتفاع نحو 12.7% عن عام 2019م.





التوزيع العددي لعقود الزواج عام 2020م



التوزيع العددي لصكوك الطلاق عام 2020م



روشتة للاستقرار النفسي بعد الزواج



الطرفان سعوديان138,958أحد الطرفين غير سعودي4,502الطرفان غير سعوديين6,657الطرفان سعوديان50,117أحد الطرفين غير سعودي4,184الطرفان غير سعوديين3,294وقدم الدكتور خالد الرفاعي، الباحث في الإرشاد الأسري، روشتة للاستقرار النفسي بعد الزواج.وقال لبرنامج "الشارع السعودي" إن التكوين الإنساني للإنسان يتكون من 4 أمور هي:العلاقة الروحية.العلاقة الفكرية.العلاقة المشعرية العاطفية.العلاقة الجسدية.وأوضح أن هذه الأمور تحتاج إلى الإشباع، إما ذاتيًا، أو عن طريق الطرف الآخر، أو عن طريق التعاون بين الطرفين، بما يساعد على الاستقرار النفسي للإنسان.وبين الرفاعي، أن الحياة بمجملها تنقسم إلى نصفين: معنى ومتعة، ولابد أن يكون هناك توازن بين الطرفين، حتى يتحقق الاستقرار النفسي.

أسباب العزوف عن الزواج



وأشار إلى أن ما يدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج:المفاهيم المغلوطة عن الزواج.التجارب الصحيحة عن الزواج.الصحبة التي تثير بعض المشاكل والعنف، وتعمم التجارب غير الجيدة.وعلّق الرفاعي قائلاً: "منن استطاع أن يفهم نفسه، وقيمه الذاتية، وقيم الطرف الآخر، واستطاع تحقيق التوافق بينهما، يستطيع التغلب على المشاكل التي قد تنشأ".