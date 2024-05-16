الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لـ45 مئوية.. رياح الصبا تهب على المنطقة الغربية وتتسبب بارتفاع درجات الحرارة

غبار - رياح - الطقس - الارصاد
رياح قوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبراء الأرصاد من هبوب رياح الصبا على المنطقة الغربية والتي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

رياح الصبا تهب على المنطقة الغربيةاضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية من المملكة خلال الأيام القادمة برياح شرقية ذات درجات حرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، وتتسبب بارتفاع ملموس على درجات الحرارة على أجزاء مُختلفة من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.


وتهب رياح الصبا على المنطقة الغربية ودرجات الحرارة تقترب من 45 مئوية في أنحاء عِدّة بما فيها مكة المكرمة.

درجة الحرارة العظمى تتجاوز حاجز 45 درجة مئوية

ويُتوقع بمشيئة الله، أن تشهد أجزاء واسعة من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ارتفاعًا في درجات الحرارة وبخاصة ساحل تهامة، وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة بأكثر من 5 درجات مئوية في تلك الأنحاء، وتتجاوز العظمى حاجز 45 درجة مئوية.
وترتفع كذلك في منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة لتُقارب 43-44 درجة مئوية، ويكون بذلك الطقس حارًا في مُعظم المناطق الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بل ويكون شديد الحرارة في بعض الأجزاء.
وتتسبب الرياح المتوقعة التي يصحبها هبات قوية أحيانًا بإثارة الأتربة والغبار بشكل كثيف في بعض المناطق المفتوحة والصحراوية.

رياح وأمطار وسيول وبرد على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات خاصة بالطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

اقرأ أيضا

جامعة الملك خالد : الدراسة اليوم عبر البلاك بورد.. لهذا السبب

مواقيت الصلاة الخميس 8 ذي القعدة.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بالرياض

تقلبات جوية ورياح شديدة على المدينة المنورة حتى الـ 7 مساءً

في اللحظة الأخيرة.. عمل بطولي لفتاة أنقذت شقيقتها التوأم بضربة قوية وجهتها لتمساح

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وإنهاء حياة أحد الجناة بمكة وقرار البنك المركزي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GM4Zf_2XIAAnGKH 4:21 م الأربعاء، 08 مايو 2024

طقس الربيع.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية مع أمطار ورياح مغبرة وتذبذب درجات الحرارة

فف7576 5:06 م الأربعاء، 01 مايو 2024

بالفيديو.. قوة فيضان سد وادي فاطمة شمال مكة

طريق الدمام السريع 12:57 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

طقس الشرقية.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطريق "الدمام -الرياض" السريع؟

6767 10:27 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تأثيرات منخفض المطير.. شاهد السيول تجري أنهارًا في شوارع الدمام