لـ45 مئوية.. رياح الصبا تهب على المنطقة الغربية وتتسبب بارتفاع درجات الحرارة

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حذر خبراء الأرصاد من هبوب رياح الصبا على المنطقة الغربية والتي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.





رياح الصبا تهب على المنطقة الغربية



درجة الحرارة العظمى تتجاوز حاجز 45 درجة مئوية



رياح وأمطار وسيول وبرد على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وحسب "طقس العرب"، فمن المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية من المملكة خلال الأيام القادمة برياح شرقية ذات درجات حرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، وتتسبب بارتفاع ملموس على درجات الحرارة على أجزاء مُختلفة من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.وتهب رياح الصبا على المنطقة الغربية ودرجات الحرارة تقترب من 45 مئوية في أنحاء عِدّة بما فيها مكة المكرمة.ويُتوقع بمشيئة الله، أن تشهد أجزاء واسعة من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ارتفاعًا في درجات الحرارة وبخاصة ساحل تهامة، وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة بأكثر من 5 درجات مئوية في تلك الأنحاء، وتتجاوز العظمى حاجز 45 درجة مئوية.وترتفع كذلك في منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة لتُقارب 43-44 درجة مئوية، ويكون بذلك الطقس حارًا في مُعظم المناطق الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بل ويكون شديد الحرارة في بعض الأجزاء.وتتسبب الرياح المتوقعة التي يصحبها هبات قوية أحيانًا بإثارة الأتربة والغبار بشكل كثيف في بعض المناطق المفتوحة والصحراوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات خاصة بالطرق السريعة والمناطق المفتوحة.