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بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على الشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

الكليات العسكرية
الكليات العسكرية
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أجريت العديد من التعديلات على إجراءات القبول في الكليات العسكرية بعد موافقة مجلس الوزراء.

شروط القبول بالكليات العسكريةاضافة اعلان


ومن ضمن هذه التعديلات للقبول في الكليات العسكرية، أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل وألا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يقل السن بالنسبة لخريج الثانوية العامة عن 17 عامًا، وفقا لـ"المدينة".
وتضمنت الضوابط المعدلة حملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادتي الماجستير والدكتوراة أو ما يعادلها.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.

الطول والوزن المطلوب


كذلك يشترط أيضا أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجال (165سم/52كجم) والمرأة(158سم،47 كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية وأن يكون غير متزوج بأجنبية وأن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل.

حملة الثانوية


أما لحامل الشهادة الثانوية العامة فيشترط للقبول في الكليات العسكرية ألا تقل سنة عند بدء العام الدراسي 17سنة ولا يزيد على 22 وأن يكون من خرجي العام الدراسي الذي تقدم فيها (انتظام نهاري) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

وبالنسبة إلى الشهادات الجامعية-الماجستير-الدكتوراة، يشترط أن تكون شهادة المتقدم إذا كانت من خارج المملكة -معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي وألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الأطباء فلا تزيد على (30) سنة.
وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (30)سنة وألا تزيد سن المتقدم من حملة الدكتوراة أو ما يعادلها على (33)سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما.

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