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بعد خفض إمداد النفط.. الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة بوتين مع ولي العهد

بوتين ومحمد بن سلمان
من لقاء سابق بين ولي العهد والرئيس الروسي
أ أ
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أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واللذين أكدا أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.اضافة اعلان
يأتي ذلك بعد إعلان المملكة وروسيا أمس الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق، وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع.
وستمدد المملكة خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، بينما تمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا. 

التعاون بين المملكة وروسيا في أوبك+


وقال الكرملين إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في أوبك+.
وأضاف في بيان في أعقاب المكالمة "تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات... تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية"، وفق موقع "العربية نت".

تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أعلن أمس، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في المملكة بالقرب من 9 ملايين برميل يوميًا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.
ووفق المصدر، فإنه ستتم مراجعة قرار الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق بيان وزارة الطاقة .
وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

تمديد الخفض الطوعي من الإمدادات الروسية

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك, تمديد الخفض التطوعي الإضافي من إمدادات روسيا البالغ 300 ألف برميل يوميًًا، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م.
وأكد نوفاك وفق بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكلٍ شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، حسبما تكون عليه الأوضاع في الأسواق العالمية.
وأوضخ أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في شهر أبريل من عام 2023م، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

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