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بعد توقف 13 عاما.. وصول أول إرسالية مواشي حية عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

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وزارة البيئة والزراعة
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول أول إرسالية مواشي حية ترد من أستراليا عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بعد توقف دام تقريبا 13 عاماً.
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إجراءات محجرية لضمان سلامة المواشي:


وأشار الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة "إكس" إلى تطبيق الإجراءات المحجرية لضمان سلامة المواشي.

في وقت سابق ، استقبل ميناء جدة الإسلامي 1,720,485 رأس ماشية حية من خلال 81 سفينة، وذلك منذ بدء موسم الحج لاستيراد المواشي الحية في الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث من شهر ذي الحجة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المواشي بنهاية موسم استيراد المواشي خلال موسم الحج لعام 1444هـ أكثر من مليوني رأس ماشية حية.

وخصص ميناء جدة الإسلامي 5 أرصفة لاستقبال سفن المواشي، وبمعدل يصل إلى 8 سفن يومياً، وتميزت عملية التفريغ بكفاءة تشغيلية عالية، عكست نجاح الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير البنية الأساسية بالموانئ السعودية.

وأسهم ذلك في توفير احتياجات موسم الحج لعام 1444هـ، وتلبية متطلبات السوق المحلية من الأضاحي، حيث يعد ميناء جدة الإسلامي المنفذ الرئيسي لتقديم الخدمات اللوجستية بموسم الحج.

تهيئة الأرصفة لاستقبال سفن المواشي


سخر الميناء جميع التدابير اللازمة لاستقبال السفن المُحملة بالمواشي، وذلك بتهيئة الأرصفة، وتخصيص الكوادر المؤهلة للعمل في التفريغ على مدار الساعة، وكذلك توفير الخدمات المُساندة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأطباء المحاجر الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، لإجراء الفحوصات المخبرية، والتأكد من سلامة الماشية الحية، وخلوها من الأمراض.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي استقبل مؤخراً سفينة المسيلة؛ كونها أكبر شحنة من المواشي تاريخياً على سفينة واحدة من ميناء بربرة بالصومال والتابعة لمشروع البنك الإسلامي للهدي والأضاحي، بعدد 139,613 رأساً من الأغنام الحية، وبمعدل تفريغ 3,405 رؤوس من الغنم في الساعة.


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