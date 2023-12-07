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تعرف على طريقتين لحفظ زيت الزيتون وتقليل الهادر منها

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الإرشاد الزراعي
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قال الإرشاد الزراعي إنه ينصح بالمحافظة على زيت الزيتون وعدم إهداره عن طريق فقد كميات كبيرة منه مع مخلفات المعصرة المختلفة.

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وأوضح أن ذلك يتم من خلال ما يلي:

1- مراعاة شروط التشغيل والصيانة الدورية المعصرة.

2- التأكد من عدم وجود نسبة زيت أعلى من المسموح بها في مخلفات المعصرة.

في وقت سابق ، نصح الإرشاد الزراعي بضرورة الري والتسميد المتوازن، مشددا على أهمية تجنب تعطيش الأشجار ثم ريها بغزارة والتقليم الجيد تساعد على تقليل حدوث تشقق ثمار الحمضيات.

تشقق ثمار الحمضيات:

وأوضح أن تشقق ثمار الحمضيات يكون ناتجا عن تعطيش الأرض، مشددا على أهمية التسميد المتوازن إضافة إلى الاعتناء بالتسميد المتوازن وخاصة بعناصر الكالسيون والبورون والبوتاسيوم.

وأضاف أنه يجب تقليم الشجرة ذات الحمل الغزير لإنتاج ثمار أقل ذات جودة أعلى وحجم أكبر .

زيادة الري والتهوية

في وقت سابق، حذر الإرشاد الزراعي من الحرارة المرتفعة المصحوبة بالرطوبة الجوية المنخفضة، كونها تمثل بيئة مناسبة لإصابة الطماطم بالأكاروسات داخل البيوت المحمية.


وأوضح أنه يجب زيادة الري والتهوية تجنبا للوقوع في هذا الخطأ.


في وقت سابق، حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة من خطأ يتم ارتكابه أثناء موسم جني البن.


موسم جني البن:


ويبدأ موسم جني قطاف ثمار البن في نوفمبر ويمتد لأكثر من شهرين متتاليين.

وينصح بالقطاف اليدوي للثمار ذات اللون الأحمر، ويحذر من خلط الثمار ذات اللون الأخضر أثناء الجني لأنه يسيء لنوعية البن.


قهوة من نواة التمر:

تعتبر نواة التمر المتواجدة داخل الثمرة نفسها لا تقل أهمية عن ثمرة التمر نفسها، إذ إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الإنسان.


كما أنها غنية بالبروتينات والدهون، حيث تحتوي على كميات مختلفة من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية وغيرها العديد لتعد بذلك فوائد نواة التمر عديدة ومتنوعة.


وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فقد بدأت الكثير من الشركات بصنع القهوة من نواة التمر عن طريق تحميصها، ثم تبريدها وطحنها تمامًا كما يتم طحن القهوة.


ويأتي هذا للحصول على قهوة لذيذة خالية من الكافيين وغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة.

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