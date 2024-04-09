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صدور الموافقة السامية بتكليف "الشارخ" رئيساً لجامعة القصيم

جامعة القصيم
جامعة القصيم
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صدرت الموافقة الكريمة من المقام السامي على تكليف الدكتور محمد بن فهد الشارخ رئيساً لجامعة القصيم.

تهنئة من وزير التعليم:

وبهذه المناسبة، رفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان بالغ الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما تحظى به منظومة التعليم الجامعي بالمملكة من دعم واهتمام مهنئاً الدكتور "الشارخ" بالثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والنجاح.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالرتب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)، بنظام التعاقد بمختلف التخصصات.

وظائف أكاديمية بجامعة القصيم:

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح للكفاءات الوطنية عبر البوابة الإلكترونية ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة للوظائف الشاغرة المعلنة، دعايةً الراغبين في التقديم إلى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط: ‏(https://www.qu.edu.sa/content/news/3493.)

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