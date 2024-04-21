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بطول 1200 متر.. تدشين مسار ممشى جبل ثهلان التاريخي بالدوادمي في الرياض

أمانة الرياض
أمانة الرياض
أ أ
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أطلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية محافظة الدوادمي مسار ممشى جبل ثهلان التاريخي في محافظة الدوادمي، بالتعاون مع جمعية درب، لهواة الهايكنج، ليكون وجهة جاذبة للرياضات الهوائية في المنطقة، بمسار يبلغ 1200متر، ويعد من أطول المسارات الموجودة في المنطقة.اضافة اعلان

تدشين مسار ممشى جبل ثهلان التاريخي بالدوادمي:


وجاء الإطلاق عبر حفل تدشين أقامته بلدية محافظة الدوادمي, بحضور المحافظ وعدد من ممثلين الجهات الحكومية، وهواة رياضة الهايكنج بالمنطقة، وتخلل برنامج الحفل استعراض تاريخ المنطقة، وتكريم المشاركين، وإطلاق المسار عبر عرض المسار، والخطوات التطويرية في المنطقة.
ويعد جبل ثهلان من المعالم التاريخية في المنطقة، إذ يقع في عالية نجد، وتحديدًا في بلدة الشعراء بمحافظة الدوادمي، وللجبل حضور عبر التاريخ؛ ومن أبرز الأماكن التي تتميز بالارتفاع وانبساط الأرض، وتعدد الأودية والشعاب فيه؛ كما أن موقعه في عالية نجد يعطيه بعدًا جغرافيًا مميزًا يسهم في كونه من أبرز الأماكن في المنطقة التي يمكن أن تمارس فيها رياضة الهايكنق، كما أن حضور الجبل في الأدب العربي وتاريخ الدولة السعودية، وتغني الشعراء به مثالًا على الصلابة، والقوة.
يذكر أن مسار الهايكنق في جبل ثهلان يبلغ 1200 متر، بطريقة جميلة تسهم في إطلاع رواده على المناظر الجبلية الجميلة، والاتساع في النظر إلى الصحراء، وهو ما حققه تصميم المسار الذي عملت عليه الأمانة وفق حدث التصاميم في الرياضة، كما أن المسار يُعطي منطقة الرياض بُعدًا ترفيهيًا جديدًا يواكب إستراتيجية أمانة الرياض في جعلها مدينة جاذبة تنافسية، ويسهم في رفع جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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