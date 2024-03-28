أقلها 6 في السودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم 18 رمضان

أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة و35 في ينبع، وأقلها 6 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في القنفذة، و33 في جازان وجدة والمدينة المنورة، و29 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 6، وطريف وأبها 11، وعرعر والباحة 12، وحائل 13، والقريات والوجه والتنهات والدهناء 14 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.