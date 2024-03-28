أقلها 6 في السودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم 18 رمضان

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء
ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36
في مكة المكرمة و35 في ينبع، وأقلها 6 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في القنفذة، و33 في جازان وجدة والمدينة المنورة، و29 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 6، وطريف وأبها 11، وعرعر والباحة 12، وحائل 13، والقريات والوجه والتنهات والدهناء 14 درجة مئوية.