السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للمعلمين.. التعليم تعيد فتح باب التقاعد المبكر

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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أعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445 لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي.اضافة اعلان


التقديم متاح حتى تعلن الوزارة موعد الإغلاق

وسيكون التقديم سيكون متاحًا عبر النظام وحتى تحديد وقت الإغلاق من قبل الوزارة، على أن يكون تاريخ ترك العمل رسميًا بنهاية دوام يوم الخامس من شهر ذي الحجة من العام الحالي.


غير مسموح بالعدول عن التقاعد

وأكدت المصادر لصحيفة "عكاظ"، على أنه لن يكون هناك عدول عن التقاعد المبكر في حال اكتمال إجراءات الاعتماد في نظام "فارس".
يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التقديم للتقاعد يوم 26 محرم من العام الحالي، وتم إغلاقه في غرة شهر ربيع الأول.


شروط التقاعد المبكر للمعلمين

1- يمكن التقديم على التقاعد المبكر في حالة كان صافي الخدمة 25 عام فأكثر.
2- يجب ألا تكون مدة الاشتراك المضمونة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل عمر 60 عام.
3- يجب تقديم طلب التقاعد يتم إلكتروني عبر النظام الذاتي لبوابة فارس.
4- يجب إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة ملف PDF.
5ـ طلبات العدول عن التقاعد تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.
6ـ يجب يكون آخر يوم عمل بنهاية العام الدراسي على أن يكون التقاعد اعتبارا من يوم 5 ذو الحجة 1445.

خطوات التقديم على التقاعد المبكر

- أولا قم بالتوجه إلى بوابة فارس الالكترونية.
- ثم قم بتسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- انقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة التقاعد المبكر من القائمة الرئيسية.
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم أنقر على أيقونة إرسال الطلب.

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