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مستشار خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل فرح جدة 2024

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مستشار خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل فرح جدة 2024
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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ حفل "فرح جدة" 2024 م في دورته الـ 23 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة.اضافة اعلان

مستشار خادم الحرمين يرعى حفل فرح جدة 2024

والحفل تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، مساء يوم الأربعاء 18 من شهر شعبان 1445هـ الموافق 28 فبراير 2024، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال وأهالي العرسان.
من ناحيته، ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة في بداية حديثه رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل هذه المناسبة الاجتماعية الكبيرة التي ترسم السعادة والبسمة في نفوس أبناء وبنات محافظة جدة، مقدمًا الشكر الجزيل لسموه على رعايته الدائمة لمناسبات الجمعية.
وأكد اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بهذه المناسبات والبرامج الاجتماعية والخيرية العملاقة يأتيان امتداداً لرؤية المملكة 2030 وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته وتمكنه نحو الحوكمة وضرورة التكامل بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لخدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الجمعية ساهمت منذ إنشائها في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة.
 كما أنها وفرت أنواع مختلفة من الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم برامج تدريبية وتأهيلية قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى أن الجمعية رسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية سعيدة ومستقرة قائمة على المودة والرحمة.
وقال العضو المؤسّس للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة المتقاعد الشيخ عبد المحسن الخيال: "نشكر ولاة أمرنا على هذه الرعاية الكريمة الدائمة، ونثمن الدعم الكبير الذي تجده جمعية زواج من شركاء النجاح في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال ومجتمع جدة".
وأضاف أن الجمعية تهدف عبر هذه المشاريع الاجتماعية إلى نشر ثقافة الزواج الميسر ومشاركة العرسان فرحتهم والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة.
يُذكر أن مهرجان فرح جدة امتداد لإحدى عادات أهل جدة بالتجمع في الحارة للاحتفاء بالعرسان بالزفّة والأهازيج الرائعة والحرص على خدمتهم وتوفير كافة متطلباتهم ومشاركتهم الفرحة والبهجة.

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