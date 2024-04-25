بشرى لأهالي المدينة.. افتتاح الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب (صور)

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أعلنت
الهيئة العامة للطرق، عن افتتاح تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن
الخطاب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في منطقة
المدينة وذلك بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال.
افتتاح الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث وتبلغ
أطوال الطرق بالتقاطع 13.5 كم، ويتميز بوجود 4 مسارات لكل اتجاه، مما يسهم في
تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات المرورية في المنطقة، كما تم بناء جسرين على
هذا التقاطع لتحسين حركة المرور وضمان سلامة السائقين.
وتهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى اختصار زمن الرحلة وتحسين مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة الزوار القادمين إلى المسجد النبوي الشريف، وسهولة الوصول للمخططات السكنية والمنطقة الصناعية.