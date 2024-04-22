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شرطة ينبع تطيح بمقيم يمني لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

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المتهم
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قبضت شرطة محافظة ينبع بمنطقة الميدنة المنورة على مقيم من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

شرطة منطقة الرياض:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكرًا لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم والاستيلاء على (8,093,326) ريالا.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة عسير أنها تمكنت من القبض على تشكيل عصابي أجنبي ارتكب عددًا من المخالفات.
وأوضح حساب الأمن العام في منصة إكس، أنه تم ضبط 13 شخصًا من الجنسية الإثيوبية؛ لحيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالًا مجهولة المصدر، ومخالفة نظام البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتهمين، وهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود و9 مقيمين، ظهروا في محتوى مرئي بيّن حيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالاً مجهولة المصدر.
وأضاف أن المخالفين أضرموا النار في أراضي الغطاء النباتي بالمخالفة لنظام البيئة، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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