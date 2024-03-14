برعاية وزير الداخلية.. تكريم 193 خريجًا من البرامج الأكاديمية في الإدارة العامة للخدمات الطبية

أ أ

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفل تكريم 193 خريجًا من البرامج الأكاديمية في الإدارة العامة للخدمات الطبية لعام 2023.

وتخلل الحفل الذي أقيم في الرياض اليوم، كلمة للمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، ثمن فيها رعاية سمو وزير الداخلية لحفل التخرج.



تكريم 193 خريجًا



برامج الخدمات لاطبية بوزارة الداخلية



وبين أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مستمرة في تطوير قدراتها بتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مستشفيات قوى الأمن وبرنامج المدن الطبية والمراكز الطبية المعتمدة، مشيرًا إلى أن خريجي البرامج الأكاديمية للعام 2023 بلغ 193 خريجًا في مختلف التخصصات الطبية والإدارية في الجهات المعتمدة بالإدارة، يمثلون 79 برنامجًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وكانت الدكتورة شيهانة العمير قد ألقت كلمة الخريجين عبروا فيها عن شكرهم لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم لخدمة دينهم ووطنهم من خلال تقديم الرعاية الصحية وتوظيف ما اكتسبوه من مهارات عملية وعلمية لخدمة المرضى.وعرض في الحفل فيلماً وثائقياً عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.ودشن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الحفل عدداً من المبادرات التي نفذتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مواكبة لأحدث التطورات العالمية في المجال الطبي، وشملت المبادرات زمالة الطب الإصلاحي في صحة السجون، وأكاديمية الرعاية الصحية الأولية، والمركز التدريبي الشامل للتأهيل من الإدمان، والمسار الصحي بمركز الذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية.حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، وعدد من أصحاب المعالي وقادة القطاعات الأمنية.