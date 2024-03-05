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الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الشؤون الداخلية في سنغافورة

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وزير الداخلية
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، معالي وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة كاسيفيسو اناثان شانموجام.

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تعزيز التعاون الأمني:

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بتعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.
كما حضر مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب السنغافوري سفير سنغافورة لدى المملكة اس برمجيت.

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