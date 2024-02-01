لا يُصدق.. شاهد قوة تساقط الثلوج على رحيب جنوب تبوك

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال
المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، كميات كثيفة من الثلوج على رحيب جنوب منطقة تبوك.
تساقط الثلوج على رحيب جنوب تبوكوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف تساقطت كميات كثيفة من الثلوج على رحيب جنوب منطقة تبوك، وسط أجواء باردة مع رياح سطحية
وحبات البرد.
أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) February 1, 2024
تساقط الثلوج في رحيب
جنوب #تبوك
الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ
1 فبراير 2024م
من | سعيد مشهور
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وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.