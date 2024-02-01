لا يُصدق.. شاهد قوة تساقط الثلوج على رحيب جنوب تبوك

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، كميات كثيفة من الثلوج على رحيب جنوب منطقة تبوك. اضافة اعلان





تساقط الثلوج على رحيب جنوب تبوك



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





تساقط الثلوج في رحيب

جنوب

الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ

1 فبراير 2024م

من | سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/gHRZOb8TM8 📍فيديوتساقط الثلوج في رحيبجنوب #تبوك الخميس ٢٠ رجـــب ١٤٤٥هـ1 فبراير 2024ممن | سعيد مشهور February 1, 2024

انخفاض في درجات الحرارة



تساقط الثلوج على مناطق شمال المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات كثيفة من الثلوج على رحيب جنوب منطقة تبوك، وسط أجواء باردة مع رياح سطحية وحبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من تساقط أمطار وثلوج مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.