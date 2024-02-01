اكتسى بالأبيض.. شاهد تساقط الثلوج على قمة جبل اللوز

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استمرارًا
للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، كميات كثيفة
من الثلوج على قمة جبل اللوز.
تساقط
الثلوج على مرتفعات جبل اللوزوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اكتست مرتفعات جبل اللوز
باللون الأبيض بعد تساقط كميات كثيفة من الثلوج وسط أجواء باردة مع رياح سطحية
وحبات البرد.
❄️ بداية تساقط ندف الثلوج على قمة جبل اللوز (2549م) شمال غرب #تبوك قبل قليل.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 31, 2024
📸محمد الواهبي. pic.twitter.com/YkjxD3SpRr
أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول
أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.
انخفاض
في درجات الحرارةيلي
ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة "القريات – طريف".