درجات الحرارة.. العظمى 32 في مكة والصغرى 3 بطريف

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في مكة المكرمة، وأقلها 3 في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و30 في جدة والخرج، و29 في الرياض و27 درجة في المدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 3، والقريات وأبها والسودة 4، سكاكا 6، وتبوك 7، والجوف 8 درجات مئوية.