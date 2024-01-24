درجات الحرارة.. العظمى 32 في مكة والصغرى 3 بطريف

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في مكة المكرمة، وأقلها 3 في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جازان، و30 في جدة والخرج، و29 في الرياض و27 درجة في المدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 3، والقريات وأبها والسودة 4، سكاكا 6، وتبوك 7، والجوف 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.