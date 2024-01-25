أقلها 2 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في مكة المكرمة، وأقلها درجتان في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان والخرج ووادي الدواسر وبيشة والقنفذة، و29 في جدة والمدينة المنورة و28 درجة في المدينة المنورة.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 2، والقريات 3، وتبوك 5، وعرعر 8 ، وحائل 9، والعلا وينبع 10 درجات مئوية.