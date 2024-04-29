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بعد حادث "تسمم الرياض".. جولات مفاجئة في المنطقة الشرقية

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جولات رقابية
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بعد حادث التسمم في أحد محلات منطقة الرياض، نفذت أمانة المنطقة الشرقية، والبلديات التابعة لها آلاف الزيارات المفاجئة للمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات.اضافة اعلان

آلاف الجولات المفاجئة بعد حادث الرياض:

وفي التفاصيل، فقد قامت أمانة المنطقة الشرقية، بـ 6268 زيارة للمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، خلال الفترة الماضية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت.
وكذلك حصول العاملين كافة على الشهادات الصحية المطلوبة، ومتابعة توفير المواد الغذائية، وتخزينها بالطرق الصحية السليمة، حرصًا على سلامة الغذاء.
جاء ذللك بعد ما شهدته منطقة الرياض، من إغلاق جميع فروع منشأة تسببت في ”تسمم غذائي" لعدة حالات، وإيقاف خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة.

تحقيق بيئة صحية سليمة:

بيّنت أمانة الشرقية أنها تكثف جولاتها الرقابية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق الإجراءات اللازمة؛ لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في جميع المنشآت الصحية، مؤكدةً حرصها على متابعة البلاغات الواردة من مركز البلاغات 940، في هذا الشأن.
وشددت الأمانة على نظامية المنشآت، وسلامة الأطعمة التي تقدم للزبائن وسلامة العاملين، والحرص على تقديم غذاء صحي وسليم، متمنيةً للجميع التمتع بقضاء أوقات سعيدة أثناء ارتياد المطاعم والمقاهي.

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