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الاحتفاء بالطالب الشمري.. عاد للدراسة بعد 100 يوم من فقدان إخوته ووالدته بحادث مروري

الطالب الشمري
الطالب سليمان الشمري
أ أ
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في مشاهد ولقطات إنسانية، احتفى معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض بالطالب سليمان الشمري الذي عاد بعد 100 يوم لصفوف الدراسة، بعد فقدانه لأمه وأخواته في حادث مروري.اضافة اعلان

عودة الطالب الشمري للدراسة 

واحتفى الطلاب والمعلمون بالطالب الشمري وأقاموا له حفل استقبال بعد عودته لمقاعد الدراسة، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد تماثله للشفاء بفضل الله.
وكان الطالب سليمان الشمري قد فقد أمه وأخواته إثر حادث مروري أليم تسبب به مفحط متهور في حادث أليم وأصيب خلاله الطالب الشمري.
وجرى خلال الحفل تقديم الهدايا للطالب سليمان الشمري المحتفى به، للتخفيف عنه ومواساته بعد الحادث الأليم.
 

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