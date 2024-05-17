الاحتفاء بالطالب الشمري.. عاد للدراسة بعد 100 يوم من فقدان إخوته ووالدته بحادث مروري

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في مشاهد ولقطات إنسانية، احتفى معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض بالطالب سليمان الشمري الذي عاد بعد 100 يوم لصفوف الدراسة، بعد فقدانه لأمه وأخواته في حادث مروري.



عودة الطالب الشمري للدراسة



🎥#فيديو | بعد فقده لأمه وأخواته وغياب أكثر من 100 يوم، إثر حادث أليم.. تسبب به "مفحط"..

معلمو وطلاب متوسطة الخلال بـ #الرياض يحتفون بزميلهم سليمان الشمري، وتماثله للشفاء وعودته لمقاعد الدراسة.. وجرى خلال الحفل تقديم الهدايا للطالب المحتفى به. #عكاظ pic.twitter.com/CkzYlzfAcF — عكاظ (@OKAZ_online) May 16, 2024

واحتفى الطلاب والمعلمون بالطالب الشمري وأقاموا له حفل استقبال بعد عودته لمقاعد الدراسة، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد تماثله للشفاء بفضل الله.وكان الطالب سليمان الشمري قد فقد أمه وأخواته إثر حادث مروري أليم تسبب به مفحط متهور في حادث أليم وأصيب خلاله الطالب الشمري.وجرى خلال الحفل تقديم الهدايا للطالب سليمان الشمري المحتفى به، للتخفيف عنه ومواساته بعد الحادث الأليم.