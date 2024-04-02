مشهد خيالي.. السيل يسابق المطر من قوته في الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الحريق، اليوم الثلاثاء، مشاهد خيالية للسيل وهو يسابق الأمطار بالرياض.





السيل يسابق المطر من قوته في الرياض



أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



أمطار وسيول وبرد ورياح متربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف سابقت السيول، الأمطار في مشاهد خيالية مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.