مشهد خيالي.. السيل يسابق المطر من قوته في الرياض

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت
محافظة الحريق، اليوم الثلاثاء، مشاهد خيالية للسيل وهو يسابق الأمطار بالرياض.
السيل
يسابق المطر من قوته في الرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف سابقت السيول، الأمطار
في مشاهد خيالية مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.
📍من أجمل مشاهد اليوم😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 1, 2024
سيول البرد في شعبان #الحريق جنوب #الرياض
الاثنين ٢٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
1 إبريل 2024م
📸 | عبدالله الغميجان
.
. pic.twitter.com/HEzYepvltT
أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
وسيول وبرد ورياح متربة وأضاف
أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.
📍من أجمل مشاهد اليوم😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 1, 2024
سيول البرد في شعبان #الحريق جنوب #الرياض
الاثنين ٢٢ #رمضان ١٤٤٥هـ
1 إبريل 2024م
📸 | عبدالله الغميجان
.
. pic.twitter.com/HEzYepvltT