أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا في وادي بواط

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بالتزامن مع الحالة
المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المدينة المنورة.
جريان السيول وأمطار
غزيرة بالمدينةوأظهرت مقاطع فيديو تم
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بوادي بواط بعد أمطار غزيرة
على منطقة المدينة، مصحوبة برياح قوية مثيرة للأتربة والغبار.
شعيب بواط شمال غرب #المدينه_الان صباح الاربعاء ١٤ جماداخر ١٤٤٥ #امطار_المدينه pic.twitter.com/ci82NnXXFC— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 27, 2023
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
حالة مطرية متوقعة على هذه المناطقوأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق عسير،
الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من
مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين
لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.من امطار #المدينه_الان س ١٠.٣٠ م الثلاثاء ١٣ جماداخر ١٤٤٥ #امطار_المدينه— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 26, 2023
أعضاء المجموعة
أبو هلا الحربي
أبو وسيم الجهني
فهدالمرواني pic.twitter.com/TY2u4kHsOS