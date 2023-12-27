أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا في وادي بواط

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المدينة المنورة. اضافة اعلان





جريان السيول وأمطار غزيرة بالمدينة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بوادي بواط بعد أمطار غزيرة على منطقة المدينة، مصحوبة برياح قوية مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.