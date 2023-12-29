شاهد عاصفة أمطار غزيرة في الشرقية وبرديات في بريدة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، شهدت محافظة بريدة
اليوم الجمعة، بردية كثيفة مع تساقط أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية.
📍فيديو مباشر— طقس (@tqqs) December 29, 2023
عاصفة امطار غزيرة غرب #بريدة
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
من | ابومحمد العبيد
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أمطار غزيرة وبرديات على الشرقيةوأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، البرديات الكثيفة مع تساقط
كميات غزيرة من الأمطار بالشرقية مصحوبة برياح نشطة على بريدة وضرية وعنيزة.
ضربت عنيزه pic.twitter.com/bT0N9MUMGB— الواثق بالله (@8azui) December 29, 2023
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطقفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
📍فيديو مباشر— طقس (@tqqs) December 29, 2023
بردية كثيفة
بين #بريدة و #عنيزة
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 29, 2023
بردية كثيفة على #بريدة
الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
29 ديسمبر 2023 م
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