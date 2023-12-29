شاهد عاصفة أمطار غزيرة في الشرقية وبرديات في بريدة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، شهدت محافظة بريدة اليوم الجمعة، بردية كثيفة مع تساقط أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية. اضافة اعلان





عاصفة امطار غزيرة غرب

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

من | ابومحمد العبيد

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. pic.twitter.com/C4jzSGun34 📍فيديو مباشرعاصفة امطار غزيرة غرب #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 ممن | ابومحمد العبيد December 29, 2023

أمطار غزيرة وبرديات على الشرقية



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق





بردية كثيفة

بين #عنيزة

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/UctWdOaiIp 📍فيديو مباشربردية كثيفةبين #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق





بردية كثيفة على

الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

29 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/UqDohA8vur 📍فيديوبردية كثيفة على #بريدة الجمعة ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ29 ديسمبر 2023 م December 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، البرديات الكثيفة مع تساقط كميات غزيرة من الأمطار بالشرقية مصحوبة برياح نشطة على بريدة وضرية وعنيزة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.