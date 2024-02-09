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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على مكة

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أمطار بمكة
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مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، هطلت، اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة على مكة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مكة لأمطار على أنحاء متفرقة مع أجواء باردة.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


خريطة الأمطار الموقعة على هذه المناطق

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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