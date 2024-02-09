الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على مكة

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مع
التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، هطلت، اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة
إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
تساقط
أمطار غزيرة على مكةوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مكة لأمطار على أنحاء
متفرقة مع أجواء باردة.
امطار #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
من عبدالعزيز بن علي pic.twitter.com/q1dQZ4FEE0
أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيولفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
خريطة الأمطار الموقعة على هذه المناطق في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية
على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على
أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.
كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
امطار #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
من سمير الزهراني pic.twitter.com/FV774uDxNs