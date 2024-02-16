جرفت السيارت.. أمطار غزيرة وسيول قوية تضرب شمال الرياض (فيديو وصور)

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مع
التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
القوية كالأنهار بحي
المربع حتى جرفت السيارات بين الحفنة والطوقي نتيجة هطول أمطار غزيرة على شمال منطقة
الرياض.
السيول
تجرف السيارات بين الحفنة والطوقي بالرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيارات بين
الحفنة والطوقي نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، وسط أجواء باردة ورياح
نشطة.
📍سيول قوية بين الحفنة والطوقي تجرف السيارات شمال #الرياض— طقس (@tqqs) February 16, 2024
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
من | #طقس_المملكة
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أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
📍امطار #الرياض_الان— طقس (@tqqs) February 16, 2024
حي المربع
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
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انخفاض
ملموس في درجات الحرارة في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على
أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات
منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".
🔴#يحدث_الآن— طقس (@tqqs) February 16, 2024
امطار غزيرة شمال #الرياض
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
من | عبدالمجيد الخزيم
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