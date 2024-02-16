جرفت السيارت.. أمطار غزيرة وسيول قوية تضرب شمال الرياض (فيديو وصور)

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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية كالأنهار بحي المربع حتى جرفت السيارات بين الحفنة والطوقي نتيجة هطول أمطار غزيرة على شمال منطقة الرياض.





السيول تجرف السيارات بين الحفنة والطوقي بالرياض



أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





حي المربع

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/GsEPNFpQXf 📍امطار #الرياض_الان حي المربعالجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024م February 16, 2024

انخفاض ملموس في درجات الحرارة



#يحدث_الآن

امطار غزيرة شمال

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

من | عبدالمجيد الخزيم

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. pic.twitter.com/tkCJg01WNT امطار غزيرة شمال #الرياض الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024ممن | عبدالمجيد الخزيم February 16, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيارات بين الحفنة والطوقي نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، وسط أجواء باردة ورياح نشطة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.