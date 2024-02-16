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جرفت السيارت.. أمطار غزيرة وسيول قوية تضرب شمال الرياض (فيديو وصور)

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سيول الرياض
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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية كالأنهار بحي المربع حتى جرفت السيارات بين الحفنة والطوقي نتيجة هطول أمطار غزيرة على شمال منطقة الرياض.اضافة اعلان

السيول تجرف السيارات بين الحفنة والطوقي بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيارات بين الحفنة والطوقي نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، وسط أجواء باردة ورياح نشطة.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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