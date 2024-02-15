عاجل.. طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة وأجواء باردة بمعظم المناطق

أ أ
حذر
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من حالة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية على
مناطق مختلفة من المملكة.
طقس
إجازة نهاية الأسبوعوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع
بداية من الخميس 5 شعبان، قد يطرأ عليه ارتفاع في درجات الحرارة.
ويتراوح هذا الارتفاع
من ٥ إلى ٧ درجات مئوية عما سجلته الأيام الماضية لمدة يومين، لذا سوف يحرص البعض
على لبس الملابس الصيفية نهارًا على وسط وغرب وشرق المملكة.
الخميس..
كتلة باردة أصلها قطبي على المناطق الشمالية وأضاف أن المنطقة الشمالية تبقى أجواؤها باردة كما
هي؛ بسبب أنها تقع تحت تأثير كتلة أصلها قطبي.
الجمعة
والسبت.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارةوبين
أنه من المتوقع السبت 7 من شعبان تسرب هواء أصله قطبي، مع انخفاض تدريجي في درجات
الحرارة. ويتراوح الانخفاض من 5 إلى 8 درجات مئوية على معظم المناطق، وبالتالي عودة
الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا، ومعتدلة نهارًا مع رياح نشطة على فترات.
"الحصيني"
يُحذر من أمطار غزيرة وأجواء باردةوأشار
إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ خلال الـ 48 ساعة القادمة
من الخميس وحتى السبت على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والغربية والوسطى
والجنوبية والشرقية.
وحذر من تساقط أمطار متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، ونشاط في الرياح، مؤكدًا أن الأمطار ستمتد إلى الإمارات وعُمان والعراق وشرق المتوسط.