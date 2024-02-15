الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة وأجواء باردة بمعظم المناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من حالة مطرية غزيرة مع تقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.
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طقس إجازة نهاية الأسبوع

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الطقس المتوقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع بداية من الخميس 5 شعبان، قد يطرأ عليه ارتفاع في درجات الحرارة.

ويتراوح هذا الارتفاع من ٥ إلى ٧ درجات مئوية عما سجلته الأيام الماضية لمدة يومين، لذا سوف يحرص البعض على لبس الملابس الصيفية نهارًا على وسط وغرب وشرق المملكة.


الخميس.. كتلة باردة أصلها قطبي على المناطق الشمالية

 وأضاف أن المنطقة الشمالية تبقى أجواؤها باردة كما هي؛ بسبب أنها تقع تحت تأثير كتلة أصلها قطبي.

الجمعة والسبت.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وبين أنه من المتوقع السبت 7 من شعبان تسرب هواء أصله قطبي، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ويتراوح الانخفاض من 5 إلى 8 درجات مئوية على معظم المناطق، وبالتالي عودة الأجواء الباردة ليلًا وفجرًا، ومعتدلة نهارًا مع رياح نشطة على فترات.

"الحصيني" يُحذر من أمطار غزيرة وأجواء باردة

وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ خلال الـ 48 ساعة القادمة من الخميس وحتى السبت على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية والشرقية.


وحذر من  تساقط أمطار متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، ونشاط في الرياح، مؤكدًا أن الأمطار ستمتد إلى الإمارات وعُمان والعراق وشرق المتوسط.

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

نشاط للرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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