مشاهد جوية.. جريان سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاء

أ أ
استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية
تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء بالحدود الشمالية.
جريان
سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاءوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصويرًا جويًا لجريان شعيب
المري جنوب الهبكة غرب محافظة رفحاء مع بردية تاريخية بالأيدية.
#شاهد تصوير جوي ل جريان شعيب المري جنوب الهبكة— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 11, 2024
غرب محافظة #رفحاء الان صباح الاحد في ١ / ٨ / ١٤٤٥
عضو المجموعة صالح الفريح pic.twitter.com/SyqTOiM5Au
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض،
القصيم والحدود الشمالية.
في الوقت نفسه، توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.