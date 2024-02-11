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مشاهد جوية.. جريان سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاء

-ج-ج0
سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاء
أ أ
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية تاريخية بالأيدية جنوب غرب رفحاء بالحدود الشمالية.اضافة اعلان

جريان سيول المري جنوب الهبكة غرب رفحاء

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصويرًا جويًا لجريان شعيب المري جنوب الهبكة غرب محافظة رفحاء مع بردية تاريخية بالأيدية.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.


في الوقت نفسه، توقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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