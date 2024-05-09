نهر جاري.. شاهد وادي تربة شرق الطائف يواصل التدفق

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
كالأنهار وملأت وادي تربة شرق الطائف
بمنطقة مكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بقوة وملأت وادي تربة بالطائف، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.
أمطار
رعدية وزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي
الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار.
📍وادي #تربة شرق #الطائف— طقس (@tqqs) May 9, 2024
يواصل جريانه لليوم الـ37
" ماشاء الله جريان تاريخي "
الخميس ١ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
9 مايو 2024م
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