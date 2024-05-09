الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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نهر جاري.. شاهد وادي تربة شرق الطائف يواصل التدفق

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وادي تربة شرق الطائف
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت وادي تربة شرق الطائف بمنطقة مكة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بقوة وملأت وادي تربة بالطائف، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.


أمطار رعدية وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان، نجران، قد تمتد إلى الباحة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية "الربع الخالي"، والرياض "وادي الدواسر". رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،  تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

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