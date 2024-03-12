الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

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توقعات برياح شديدة على المدينة وأمطار في الباحة

رياح مغبرة
رياح
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نبّه المركز الوطني للأرصاد يوم غد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية, ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة, على محافظات العُلا والعيص وبدر ووادي الفرع.اضافة اعلان
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار على الباحة:


شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ في أول أيام شهر رمضان المبارك هطول أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبة بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها واجزاء من محافظات بلجرشي ,والمندق , وبني حسن, والقرى والمراكز التابعة لها.
كما تشمل عددًا من منتزهاتها المنطقة، ارتوت على أثرها الأرضُ، جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

أمطار غزيرة وسيول


وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر أمس الإثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول مع صواعق رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

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