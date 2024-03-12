توقعات برياح شديدة على المدينة وأمطار في الباحة

أ أ

نبّه المركز الوطني للأرصاد يوم غد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية, ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة, على محافظات العُلا والعيص وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.



أمطار على الباحة:

أمطار غزيرة وسيول

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ في أول أيام شهر رمضان المبارك هطول أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبة بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها واجزاء من محافظات بلجرشي ,والمندق , وبني حسن, والقرى والمراكز التابعة لها.كما تشمل عددًا من منتزهاتها المنطقة، ارتوت على أثرها الأرضُ، جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر أمس الإثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول مع صواعق رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.