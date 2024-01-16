لـ 14 مليونا.. المملكة تقدم مبادرات وخدمات نوعية لتعزيز الحماية التأمينية

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،أنها حققت خلال العام 2023 العديد من المنجزات.





مبادرات وخدمات نوعية لتعزيز الحماية التأمينية اضافة اعلان



إجمالي المصروفات والمنافع تأمينية



فيما بلغت مصاريف فرع الأخطار المهنية أكثر من 997 مليونًا.



تدشين منتج الإنسان الرقمي "أمين"،



مبادرة المخالفات الصفرية



تحديث بيانات المنشآت على نحو فوري



وأكدت انها تواصل عملها على تحقيق إستراتيجيتها من خلال حزمة من المبادرات والمشاريع التشغيلية، أسهمت في تعزيز الحماية التأمينية ورفع مستوى رضا العملاء.وأوضحت المؤسسة أنها قدمت خلال العام الماضي خدماتها لأكثر من 14 مليون عميل "مشترك، ومتقاعد، وصاحب عمل، وأفراد عائلة"، بإجمالي مصروفات منافع تأمينية بلغت أكثر من 132 مليارًا.كما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" لذات الفترة أكثر من 958 مليونًا.وأطلقت التأمينات الاجتماعية خلال 2023 العديد من المنتجات النوعية التي سخرت التقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العميل، حيث دشنت منتج الإنسان الرقمي "أمين"، الذي مثّل نقلة نوعية في مفهوم خدمة العملاء، حيث يعمل - كمسؤول خدمة افتراضي - يتنبأ بحاجات العملاء، وينجز جميع تعاملاتهم على مدار الساعة بسهولة ويسر.كما تمكن "أمين" من الإجابة على 98.5% من استفسارات العملاء، فيما بلغت نسبة خدمات العملاء المُنجزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها المؤسسة لأكثر من 50% من إجمالي الخدمات المقدمة للمستفيدين.وبلغت نسبة تنفيذ المعاملات والخدمات إلكترونيًا دون تدخل بشري قرابة 96%، وهو ما أسهم في انخفاض نسبة زيارات فروع المؤسسة بواقع 73%، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من 80 مليون معاملة خلال العام 2023، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 350 ألف عميل.وعملت المؤسسة مع شركائها في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على أتمتة خدماتها كافة، حيث أتاحت للمستفيدين خدمة استعراض بطاقة المتقاعد التعريفية من خلال تطبيق "توكلنا خدمات".وفي مجال دعم أصحاب العمل أطلقت المؤسسة مبادرة "المخالفات الصفرية"، التي تهدف إلى دعم أصحاب العمل، وتعزيز الالتزام التأميني، ومساعدة المنشآت على النمو وتخفيف الآثار المالية عليها، وذلك بتقديم تسهيلات في فرض الغرامات وتخفيض قيمة المخالفات التأمينية بنسبة 95%، علاوة على التدرج في فرض الغرامات ومراعاة حجم المنشآت وأثر وجسامة المخالفة.وعلى صعيد الخدمات الاستباقية التي قدمتها التأمينات الاجتماعية خلال 2023م، بلغت نسبة المعاملات المنفذة استباقيًا دون طلب العميل أكثر من 21% من إجمالي المعاملات المقدمة للعملاء، حيث تم إطلاق عددٍ من الخدمات بالتكامل والشراكة مع الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بهدف إثراء تجربة العميل، ومن بين هذه الخدمات، المبادرة إلى تحديث بيانات المنشآت على نحو فوري بعد تحديثها لدى وزارة التجارة، حيث عززت هذه الخدمة من جودة بيانات المنشآت، وتوحيد ومطابقة سجلات المنشآت مع بيانات الوزارة.وفي إطار اهتمام المؤسسة بتعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل، شهدت إصابات العمل انخفاضًا خلال العام 2023م بواقع 8.8%، كما عقدت المؤسسة في هذا الشأن أكثر من 216 ورشة عمل، وقامت بأكثر من 56 ألف زيارة وقائية للتوعية بأهمية السلامة في بيئة العمل، وأطلقت خدمة إصدار شهادة السلامة والصحة المهنية التي تمثل مستندًا إلكترونيًا معتمدًا لسجل إصابات العمل لدى المنشأة خلال فترة معينة، ومدى التزام المنشأة بقواعد السلامة والصحة المهنية.





جائزة الوصول لأعلى مراحل التقييم



وشهد عام 2023 تحقيق المؤسسة العديد من الجوائز والشهادات نظير تميزها على مختلف الأصعدة، حيث حصدت المؤسسة جائزة الوصول لأعلى مراحل التقييم، وهي مرحلة الإبداع ضمن قياس التحول الرقمي 2023م الصادر من هيئة الحكومة الرقمية، كما حققت المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات والثالث في المؤشر العام على مستوى المنصات الرقمية، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، إضافةً لتحقيقها لعدة شهادات تميز واعتماد نظير جهودها في تطبيق أعلى المعايير الإدارية ومعايير أمن المعلومات، حيث حصلت المؤسسة على شهادة الآيزو في إدارة أمن المعلومات ISO 27001: 2013، إضافة إلى شهادتي الآيزو في نظامي إدارة الجودة وإدارة الأخطار القانونية.وأطلقت التأمينات النسخة الثامنة من برنامج "النخبة" لتأهيل وتدريب المواهب من حديثي التخرج، امتدادًا للنجاح الذي حققه البرنامج عبر نسخة السابقة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة واستقطابها للعمل في مجال الحماية التأمينية.وتتطلع "التأمينات الاجتماعية" لأن يكون العام 2024 امتدادًا لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، كمؤسسة تأمين اجتماعي رقمية وطموحة، تقدم منتجات وخدمات تأمينية متجددة وتحقق التميز في خدمة العملاء.