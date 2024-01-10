عاجل.. التأمينات تكشف تأثير العمل في القطاع الخاص على الراتب التقاعدي

أ أ

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي في أنظمة التقاعد.





العمل بالقطاع الخاص وراتب التأمين التقاعدي



تحديث أنظمة التأمينات



جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد قال فيه : هل يتم إيقاف الراتب التقاعدي للموظف الحكومي المدني بعد التقاعد عندما يتوظف في القطاع الخاص ؟".وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله.. عمل المستفيد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي في أنظمة التقاعد".وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم احتساب السن للمشترك وفق أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتاريخ الهجري.جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية احتساب التقاعد بالميلادى أم بالهجرىوأضافت مؤسسة التأمينات، أنها تحرص على تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات ، وفي حال طرأت أي تعديلات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.

أيضا حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط والخطوات اللازمة لتسجيل مشترك جديد إلكترونيًا.





شروط وخطوات تسجيل مشترك جديد في التأمينات



حياك الله

بعد اعتماد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات، في حال لم يسجل يمكنك إتباع التالي: 1 الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال 2 إختيار المنشأة 3 عبر ملف المنشأة، الذهاب الى قائمة خدمات المشتركين 4 إختيار تسجيل مشترك، علما بأنه 1/2 — العناية بالعملاء (@GosiCare) January 7, 2024

سن وشروط الاشتراك في التأمينات



المشتركون في نظام التأمينات بصفة إلزامية

اضافة اعلان

وأوضحت "التأمينات" عبر حساب العناية بالعملاء بمنصة "إكس"، أنه "بعد اعتماد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى يتم تسجيل المشترك آليًا في التأمينات، وفي حال لم يسجل يمكنك اتباع التالي:1 - الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال ( من هنا ).2 - اختيار المنشأة.3 - اختيار خدمة المشتركين.4 - اختيار تسجيل مشترك.5 - اختيار فشة المشترك: (سعودي، وافد الخاص، قبائل نازحة، خليجي).6 - إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، والضغط على التحقق.7 - إكمال بيانات المشترك الشخصية.8 - إكمال بيانات مدة الاشتراك مثل الأجر وتاريخ الالتحاق.9 - إدخال بيانات العقد الموحد للمشترك السعودي.10 - تقديم الطلب.11 - ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح إضافة مشترك.وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.وقالت المؤسسة عبر حسابها في منصة "إكس": السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا طبقًا لنظام العمل".وأضافت أنه من الشروط اللازمة للاشتراك في نظام التأمينات، أن "يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "من أي عمر يمكن التسجيل في التأمينات الاجتماعية؟







المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:1 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.2 - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.‌3 - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.‌4 - يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.5 - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.







نسبة الاشتراك في التأمينات



وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.وقالت التأمينات الاجتماعية في وقت سابق، إن صاحب العمل يتحمل نسبة 12% من أجر العامل المسجل «الأساسي + بدل المسكن»، مشيرة إلى أنَّ نسبة الاشتراك التي يتحمّلها صاحب العمل تكون عبارة عن 9% معاشات و2% عن نظام الأخطار المهنية، و1% عن نظام التعطل عن العمل.وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ نسبة الاشتراك لفرع المعاشات الذي يطبق على المواطنين يبلغ 18%، بينما تبلغ نسبة الاشتراك لفرع الأخطار المهنية الذي يطبق على المواطنين وغيرهم 2%، فيما تبلغ نسبة اشتراك ساند (ضد التعطل عن العمل) 2%.